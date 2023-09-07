خطّار للـLBCI: حريق كبير اندلع على جسر الباشا في بؤرة للنفايات وتمّت السيطرة عليه (صور وفيديو)

اندلع صباح اليوم حريق هائل على جسر الباشا، لم تُعرف أسبابه، فاتصل موقع الـLBCI بالعميد ريمون خطّار الذي أكّد أن الحريق اندلع في بؤرة لتجميع النفايات والبلاستيك، وسُرعان ما سيطر عناصر من الدفاع المدني على النيران.