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لودريان في بيروت الإثنين سعياً لحلّ الأزمة السياسية
أخبار لبنان
2023-09-07 | 03:13
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لودريان في بيروت الإثنين سعياً لحلّ الأزمة السياسية
يزور المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف-لودريان الإثنين بيروت في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة في هذا البلد منذ عشرة أشهر.
وقال مقرّبون من لودريان لوكالة فرانس برس الأربعاء إنّ وزير الخارجية الأسبق "سيكون في لبنان الإثنين"، دون مزيد من التفاصيل حول برنامجه.
وكان لودريان اقترح أن يجتمع جميع الفاعلين السياسيين اللبنانيين في أيلول للتوصّل إلى "توافق" يسمح بإنهاء الشغور الرئاسي المستمرّ منذ حوالى عام.
أخبار لبنان
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