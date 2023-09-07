الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي: لا نصادر السلطة.. نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط
أخبار لبنان
2023-09-07 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميقاتي: لا نصادر السلطة.. نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء "اننا نصرّف الاعمال ولا نتصرف بالوطن. نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد ان نكون بديلا لأحد. تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
واعرب عن "تأييد الدعوة الى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذي يفضي الى الاسراع في انتخاب رئيس . كما نشكر الاخوة العرب واللجنة الخماسية والدول الصديقة لسعيهم الدائم الى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية".
وأشار إلى أن "الحكومة مسؤولة عن الامن الاقتصادي والصحي والغذائي ، وادعو الوزارات والجهات المعنية الى مراقبة الاسعار وحماية المواطنين من اخطار الجشع وانزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم".
وقال : "مع بدء العام الدراسي، نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع معالي وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال ، والزام المدارس الخاصة باخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الاقساط . بالإضافة الى ذلك هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار الى درسها بشكل يخفف الاعباء عن الاهل ويمكنهم من ارسال أولادهم الى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية".
أضاف: "ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر ، الذي يهدد استقلاليتنا الكيانية و يفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني . سندرس هذا الملف في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، سنعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
نصادر
السلطة..
نتابع
الاهالي
الاقساط
التالي
حماية المستهلك أقفلت فرنا في جبل لبنان وحررت محاضر ضبط بحق متجر كبير وأصحاب مولدات كهربائية
وزير الخارجيّة: مصمّمون على تحمّل مسؤوليتنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-29
الأب يوسف نصر للـ LBCI : نحن امام فصل صيف وعلى المؤسسات التربوية تأمين الاموال اللازمة للقيام بواجباتها بفصل الصيف والضغوطات الحاصلة لدفع الاقساط تكبر بطبيعة الحال بسبب غياب الاهالي عن المدرسة في هذه الفترة
آخر الأخبار
2023-06-29
الأب يوسف نصر للـ LBCI : نحن امام فصل صيف وعلى المؤسسات التربوية تأمين الاموال اللازمة للقيام بواجباتها بفصل الصيف والضغوطات الحاصلة لدفع الاقساط تكبر بطبيعة الحال بسبب غياب الاهالي عن المدرسة في هذه الفترة
0
أخبار لبنان
2023-09-06
ميقاتي: الحكومة على استعداد للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2023-09-06
ميقاتي: الحكومة على استعداد للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2023-09-06
ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء في السراي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد
آخر الأخبار
2023-09-06
ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء في السراي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد
0
أخبار لبنان
2023-09-05
فياض: إعادة باخرة الفيول جاء بطلب من ميقاتي الذي أكد عدم القدرة على فتح إعتماد مصرفي بالدولار الاميركي
أخبار لبنان
2023-09-05
فياض: إعادة باخرة الفيول جاء بطلب من ميقاتي الذي أكد عدم القدرة على فتح إعتماد مصرفي بالدولار الاميركي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:12
ردّ شركة Agriland على تقرير الـ LBCI
أخبار لبنان
08:12
ردّ شركة Agriland على تقرير الـ LBCI
0
أمن وقضاء
07:39
توقيف مواطن لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة... والـ LBCI كانت صورته!
أمن وقضاء
07:39
توقيف مواطن لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة... والـ LBCI كانت صورته!
0
أمن وقضاء
07:25
يستدرج الفتيات ويستحصل منهن على صور غير لائقة... هل وقعتم ضحية هذه الحسابات على انستغرام؟
أمن وقضاء
07:25
يستدرج الفتيات ويستحصل منهن على صور غير لائقة... هل وقعتم ضحية هذه الحسابات على انستغرام؟
0
أخبار لبنان
07:23
إطلاق نقابة المقاولين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة البترولية
أخبار لبنان
07:23
إطلاق نقابة المقاولين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة البترولية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-05
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
منوعات
2023-09-05
انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!
0
أمن وقضاء
2023-07-14
أحد أخطر المطلوبين للقضاء في قبضة شعبة المعلومات.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2023-07-14
أحد أخطر المطلوبين للقضاء في قبضة شعبة المعلومات.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أخبار لبنان
00:07
حمية: سنطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لتأمين حسن سير العمل في مرافق المطار
أخبار لبنان
00:07
حمية: سنطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لتأمين حسن سير العمل في مرافق المطار
0
منوعات
04:06
دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!
منوعات
04:06
دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
06:44
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
أخبار سياسية
06:44
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
0
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
0
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
11:23
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
رياضة
11:23
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
2
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
3
أمن وقضاء
10:46
العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل
أمن وقضاء
10:46
العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل
4
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
5
منوعات
11:15
شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!
منوعات
11:15
شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!
6
منوعات
12:15
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
منوعات
12:15
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
7
منوعات
11:39
بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)
منوعات
11:39
بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)
8
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More