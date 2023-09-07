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ميقاتي: لا نصادر السلطة.. نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط

أخبار لبنان
2023-09-07 | 04:37
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ميقاتي: لا نصادر السلطة.. نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط
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ميقاتي: لا نصادر السلطة.. نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء "اننا نصرّف الاعمال ولا نتصرف بالوطن. نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد ان نكون بديلا لأحد. تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
 
واعرب عن "تأييد الدعوة الى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية  للتشاور والبحث الجاد الذي يفضي الى الاسراع في انتخاب رئيس . كما نشكر الاخوة العرب واللجنة الخماسية والدول الصديقة لسعيهم الدائم  الى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "الحكومة مسؤولة عن الامن الاقتصادي والصحي والغذائي ، وادعو  الوزارات والجهات المعنية الى  مراقبة الاسعار وحماية المواطنين من اخطار  الجشع  وانزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم".

وقال : "مع بدء العام الدراسي، نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع معالي وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب  التشدد في هذا المجال ، والزام المدارس الخاصة باخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الاقساط .  بالإضافة الى ذلك هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار الى درسها بشكل يخفف الاعباء عن الاهل ويمكنهم من ارسال أولادهم الى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية".

أضاف: "ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح  غير المبرر ، الذي يهدد  استقلاليتنا الكيانية و يفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني . سندرس هذا الملف في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء  الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة  الاجهزة الامنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، سنعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت  وفتح مطار القليعات".
 

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