الاشقر يطالب بإعادة تشغيل مطار القليعات إفساحاً بالمجال لاستقبال رحلات طيران منخفضة الكلفة

طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر في بيان اليوم بإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات لأغراض مدنية لا سيما نقل الركاب، معتبراً ان هذا الموضوع يشكل حاجة ماسة للسياحة بشكل أساسي وللإقتصاد الوطني.

وإذ عَبَّرَ الأشقر عن دعمه لمطالب أهل الشمال وعكار في هذا الموضوع المحق، كشف عن أنه سياحياً وعلى المستوى التقني لا يمكن للبنان أن يستقطب رحلات طيران سياحية منخفضة الكلفة، في حال لم يتم إعادة تشغيل مطار القليعات وهذا ما يحرم لبنان من الكثير من السياح من حول العالم، مشيراً في هذا الإطار، الى أنه وبحسب قوانين الطيران المدني المحلية والدولية لا يسمح للمطارات الرئيسية مثل مطار رفيق الحريري – بيروت من إستقبال هذه الرحالات.

ولفت الاشقر الى أن موضوع إستقبال رحلات طيران المنخفضة الكلفة بات يشكل أيضاً حاجة سياحية للبنان، خصوصاً بعد ما تم تسجيله من أرقام كبيرة في عدد الوافدين الى لبنان خلال موسم الصيف، وما يمكن ان يستقطبه لبنان من أعداد كبيرة من السياح من مختلف الجنسيات.

وأعاد الأشقر التأكيد على ضرورة قيام السلطات المعنية سريعاً باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذا المرفق الاقتصادي الحيوي، لفتح المجال لاستقطاب المزيد من السياح ومن مختلف الجنسيات، وللمساهمة في تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لمنطقة عكار وطرابلس.