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كركي: مفاعيل التعاون الإيجابي بدأت تظهر بين الجهات الطبية والصندوق

أخبار لبنان
2023-09-07 | 05:36
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كركي: مفاعيل التعاون الإيجابي بدأت تظهر بين الجهات الطبية والصندوق
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كركي: مفاعيل التعاون الإيجابي بدأت تظهر بين الجهات الطبية والصندوق

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بيان، "أن القرارات الأخيرة التي اتخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لناحية مضاعفة التعرفات الطبية والاستشفائية 10 مرات وكذلك معاينات الأطباء خارج المستشفى 20 مرة، والحرص على تغطية علاج مرضى غسيل الكلى 100 في المائة، لقيت صداها لدى النفوس الأبية والجهات الطبية ذات الضمائر الحية. 
إذ تلقفت إدارة مركز لبنان للتشخيص الطبي LDC مبادرة الدكتور كركي بشكل إيجابي وقامت بدورها بمبادرة قيمة وإنسانية تجاه المضمونين عموما ومستخدمي الصندوق خصوصا وهي على الشكل التالي : 
- حسم 50 في المائة من قيمة الفاتورة لمستخدمي الصندوق الفعليين والمتقاعدين وعائلاتهم.
 
- حسم  25 في المائة لمضمونين كافة لدى الصندوق. 
 
وهذا الحسم يشمل كافة الأعمال المخبرية والشعاعية. 
 
أ- ما بالنسبة للتصوير الشعاعي (CT Scan و MRI)، فهذه النسب من الحسومات تطبق على المبالغ المتبقية بعد تغطية الضمان في حال استحصل المريض على موافقة مسبقة منه. 

وفي هذا الإطار، يتقدم الدكتور كركي بالشكر من القيمين على هذا المركز ويدعو سائر مقدمي الخدمات الطبية والاستشفائية الى اتخاذ خطوات ومبادرات إنسانية مماثلة. 

رائف رضا مشيدا
وفي سياق متصل، أشاد رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في لبنان البروفيسور رائف رضا بموقف  المدير العام للصندوق بخصوص رفع معاينات الأطباء 20 ضعفا ضمن الامكانيات المتاحة"، معتبرا أنه يقاتل باللحم الحي وبالامكانيات المتاحة  لتيسير هذا المرفق خدمة للصحة والانسانية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها الوطن عموما والضمان الاجتماعي خصوصا.
 
كما أمل البروفيسور رضا من الاطباء "أن يتعاملوا بإيجابية وإنسانية من منطلق مهنتهم مذكرا "أنهم سابقا في الظروف الجيدة استفادوا من مرضى الضمان، فكان هذا الأخير لا يبخل عليهم  في حقهم".

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