دريان إستقبل السفير ماغرو منوها بجهود فرنسا لمساعدة لبنان

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه الديبلوماسية الجديدة في لبنان. وتم في خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر في الشؤون اللبنانية.



ونوه المفتي دريان بالمساعي والجهود التي تقوم بها فرنسا مع الدول العربية لمساعدة لبنان لإيجاد الحلول المناسبة وخصوصا انتخاب رئيس للجمهورية.

