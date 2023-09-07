المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان: لتسليم المستندات المتعلقة بمصرف لبنان من أجل التدقيق الجنائي

شدد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان على ضرورة تسليم كامل المستندات المتعلقة بمصرف لبنان من أجل اجراء التدقيق الجنائي.

وتطرق المرصد الى دور شركة "اوبتيموم" وانخراطها في معاملات غير منتظمة الى حد كبير مع مصرف لبنان ومواصلتها "مخطط العمولة" لشركة فوري.

ورأى المرصد أن التدقيق الجنائي وحده سيكشف لغز كل ما حدث طيلة الثلاثين سنة الماضية ويبدو أن عدم تسليم كامل الملفات هدفه كان طي تلك الصفحة على قاعدة "عفا الله عما مضى" وهذه جريمة بحق اللبنانيين.