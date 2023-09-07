ردّ شركة Agriland على تقرير الـ LBCI

جلستان لمجلس الوزراء الإثنين للبحث في موضوع النزوح ومشروع الموازنة

جلستان لمجلس الوزراء الإثنين للبحث في موضوع النزوح ومشروع الموازنة

توقيف مواطن لتورطه في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة... والـ LBCI كانت صورته!