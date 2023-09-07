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جلستان لمجلس الوزراء الإثنين للبحث في موضوع النزوح ومشروع الموازنة

أخبار لبنان
2023-09-07 | 10:57
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جلستان لمجلس الوزراء الإثنين للبحث في موضوع النزوح ومشروع الموازنة
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جلستان لمجلس الوزراء الإثنين للبحث في موضوع النزوح ومشروع الموازنة

جلستان لمجلس الوزراء الإثنين للبحث في موضوع النزوح ومشروع الموازنة

يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة في السرايا الحكومية لبحث مستجدات موضوع النزوح السوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين في الحادية عشرة من صباح الإثنين في 11 الحالي.

كما يعقد جلسة أخرى في الثالثة والنصف من بعد ظهر الإثنين لمتابعة البحث في مشروع الموازنة العامة لعام 2024.
 

أخبار لبنان

مجلس

النزوح

الموازنة

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