المرتضى: عدد من قطع الفسيفساء المسروقة في طريق عودتها اليوم من نيويورك إلى لبنان

المرتضى: عدد من قطع الفسيفساء المسروقة في طريق عودتها اليوم من نيويورك إلى لبنان

أعلنت وزارة الثقافة أنه وفي إطار مهمة الوزارة ودورها في مكافحة الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، يتم اليوم إسترداد قطع أثرية لبنانية كانت قد سرقت من لبنان خلال الحرب الأهلية.



وفي تفاصيل هذه القضية التي تهم لبنان حكومةً وشعبًا، فقد تأكد لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بتاريخ 8/4/2020 وجود قطعة أثرية مصدرها لبنان معروضة للبيع تحمل الرقم E1787 وهي عبارة عن رأس من الرخام وتعود لشاب روماني، كان قد تم العثور عليها خلال حفريات "العالم دونان" في العام 1971 في معبد أشمون – صيدا. وعلى إثره، أوعز وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى للمديرية العامة للآثار للتحرك بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذه القطعة إلى لبنان. وبناءً عليه، تم التواصل مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأميركية (مكتب الكولونيل بوغدانوس في نيويورك) لإجراء ما يلزم في هذا الإطار، إلى أن تم ضبط القطعة داخل Royal Athena Galleries – New York.



وفي السياق ذاته، وردت معلومات إلى وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية تفيد عن وجود 22 قطعة من الفسيفساء في نيويورك بحوزة شخص يدعى جورج لطفي كانت قد سرقت أو تم نقلها بشكل غير قانوني من سوريا ولبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية، فتم الإيعاز بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر هذه القطع.



وبالتدقيق في الموضوع، وبمتابعة حثيثة من وزارة الثقافة بواسطة المديرية العامة للآثار، وبعد مراجعة سجلات التجريم التي توثق القطع الأثرية المسروقة وبعد الإتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأميركية وفقًا لتوجيهات وزير الثقافة، فقد تم التأكيد على أن تسع قطع منها مصدرها لبنان كان قد تم الإستيلاء عليها من قبل أحد تجار الآثار.



أما تفاصيل القطع التسع فهي كالآتي:

- غيايا تجسيد للأرض

- صورة تجسيد الخريف

- صورة تجسيد الصيف

- الإله نبتون وزوجته

- العملاق

- ديونيزوس

- حادث قتل من الميتولوجيا

- مجموعة من الحيوانات مصورة في غابة

- الطفل ديونيسوس



ولاحقًا خلال شهر آذار من العام 2023، أكدت الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأميركية على العثور على قطعتين إضافيتين تعود إلى لبنان أيضًا (التوأم كاستور وبولوك من الميتولوجيا الإغريقية، مصدرها بلدة العباسية وقد تم إخراج القطعة من لبنان بطريقة غير شرعية ليعثر عليها في أسواق بيع الأنتيك وتمثال من البرونز من حفريات بعلبك تم إخراجه من لبنان سنة 1980).



وإنه، وبعد الجهود المبذولة على أكثر من صعيد، سيتم تسليم كل القطع الأثرية المُشار إليها إلى وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٣ وكان من المقرر سفير الوزير المرتضى إلى نيويورك لإتمام معاملات التسلم والتسليم لكن انشغاله بجلسات الموازنة في مجلس الوزراء جعله يكلف القنصل العام اللبناني في نيويورك الدكتورة عبير طه بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية لتنوب عنه في إتمام مراسم إستلام القطع المنوه عنها واستردادها وشحنها إلى لبنان بواسطة شركة CMA CGM التي وافقت أن تنقل الآثار إلى لبنان مجانًا.



وتعد هذه المسألة إنجازًا كبيرًا يضاف إلى إنجازات وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية في صون حق لبنان والحفاظ على إرثه التاريخي.