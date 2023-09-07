الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بانتظار الياسمين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حركة نزوح كثيفة من مخيم عين الحلوة (فيديو)
أخبار لبنان
2023-09-07 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حركة نزوح كثيفة من مخيم عين الحلوة (فيديو)
أخبار لبنان
كثيفة
الحلوة
(فيديو)
التالي
وزير الخارجيّة: مصمّمون على تحمّل مسؤوليتنا
لودريان في بيروت الإثنين سعياً لحلّ الأزمة السياسية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:19
هيئة العمل الفلسطيني المشترك تدعو إلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة إفساحًا في المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة وهيئة العمل المشترك في صيدا لتنفيذ ما أوكل إليهما من هيئة العمل في لبنان
آخر الأخبار
17:19
هيئة العمل الفلسطيني المشترك تدعو إلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة إفساحًا في المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة وهيئة العمل المشترك في صيدا لتنفيذ ما أوكل إليهما من هيئة العمل في لبنان
0
أخبار دولية
17:09
أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأحداث في لوكسمبورغ
أخبار دولية
17:09
أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأحداث في لوكسمبورغ
0
أخبار دولية
16:48
واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "إحترازي"
أخبار دولية
16:48
واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "إحترازي"
0
أخبار دولية
16:43
تقرير أممي: العالم يخذل النساء والفتيات
أخبار دولية
16:43
تقرير أممي: العالم يخذل النساء والفتيات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
المرتضى: بإصرارنا أنجزنا إسترداد آثارنا من نيويورك وثمة تعاون مع المدعي العام الأميركي وجهود كبيرة للسفيرة عبير طه
أخبار لبنان
16:14
المرتضى: بإصرارنا أنجزنا إسترداد آثارنا من نيويورك وثمة تعاون مع المدعي العام الأميركي وجهود كبيرة للسفيرة عبير طه
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
15:41
جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار نظمت المهرجان السنوي السادس لصيف ٢٠٢٣ لسباقات الخيول العربية
أخبار لبنان
15:41
جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار نظمت المهرجان السنوي السادس لصيف ٢٠٢٣ لسباقات الخيول العربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-09-01
كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
موضة وجمال
2023-09-01
كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
0
فنّ
2023-09-03
نانسي عجرم تحتفل...15 سنة من الحب! (صورة)
فنّ
2023-09-03
نانسي عجرم تحتفل...15 سنة من الحب! (صورة)
0
فنّ
2023-08-26
جمهور "باخرة النجوم" يتوّج نانسي عجرم "ملكة القلوب" لهذا السبب
فنّ
2023-08-26
جمهور "باخرة النجوم" يتوّج نانسي عجرم "ملكة القلوب" لهذا السبب
0
أخبار لبنان
14:23
حرس بيروت عثر على مخدرات داخل دراجة نارية في شاتيلا
أخبار لبنان
14:23
حرس بيروت عثر على مخدرات داخل دراجة نارية في شاتيلا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
0
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
2
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
3
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
4
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
5
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
6
منوعات
02:39
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
منوعات
02:39
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
7
فنّ
10:19
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
فنّ
10:19
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
8
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More