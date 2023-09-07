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جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار نظمت المهرجان السنوي السادس لصيف ٢٠٢٣ لسباقات الخيول العربية
أخبار لبنان
2023-09-07 | 15:41
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جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار نظمت المهرجان السنوي السادس لصيف ٢٠٢٣ لسباقات الخيول العربية
جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار نظمت المهرجان السنوي السادس لصيف ٢٠٢٣ لسباقات الخيول العربية
نظمت جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار المهرجان السنوي السادس لصيف ٢٠٢٣ لسباقات الخيول العربية في ميدان تلعباس الغربي يوم الأحد في ٣/٩/٢٠٢٣ عند الساعة الثانية بعد الظهر.
وقد شاركت خيول من كل مناطق لبنان مثبت دمها في ميدان سبق پارك بيروت، وقسم السباق إلى ١٠ أشواط مقسمة حسب الفئات المعتمدة لدى لجان الجمعية والتي تعمل عليها منذ ٦ سنوات:
- الفئة الأولى للأحصنة الكاسبة والأحصنة التي تشارك أول مرة (شوطين)
- الفئة الثانية الأفراس التي تشارك لأول مرة (3 أشواط)
- الفئة الثالثة الأفراس التي شاركت ولم تكسب (شوطين)
- الفئة الرابعة الأفراس التي ركض وربحت سابقًا (3 أشواط)
وأقيم شوط للأفراس الكاسبة لأكثر من سباق وسمي بالجائزة الكبرى.
وقد شارك ما يزيد عن ٤٠ رأس خيل في السباق تتراوح أعمار الخيول بين السنتين ونصف والسبع سنوات، كما أن الخيالة التي تمتطي صهوات الخيول لهم خبرة كبيرة في هذا المجال وشاركوا في سباقات عديدة في ميدان تلعباس الغربي.
وقد حضر المهرجان وجوه عديدة من كافة المناطق اللبنانية والعربية وأستراليا وهم من عشاق الفروسية ومحبين لهذه الرياضة الجميلة.
كما اتسم بحضور شخصيات رسمية وأمنية ممثلة قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمن الداخلي رفيعة المستوى وشخصيات دينية ممثلة برئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة وجل من الشخصيات السياسية والإجتماعية والثقافية والإعلامية ورؤساء بلديات ومخاتير ورعاة وداعمين للمهرجان من عكار والبقاع وطرابلس والجنوب ومن العشائر العربية في سوريا والبلاد العربية.
وافتتح المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني، من ثم كلمة رئيس الجمعية الشيخ أحمد خالد المراد وبعدها كلمة الجمعية ألقاها عبد الغفار المراد المسؤول الإعلامي في الجمعية، شددوا فيها على حماية هذا التراث الأصيل من الإندثار جراء الوضع الإقتصادي المنهار الذي يعصف في الوطن ومطالبة الوزارات المعنية بدعم قطاع الخيل ودعم الجمعية التي تعمل باللحم الحي وبدعم أصحاب الأيادي البيضاء التي تحب الفروسية.
ثم بدأت الأشواط بالإنطلاق، ومع نهاية كل شوط، توجت الجمعية الخيل الرابحة بتقديم كأس وجوائز مقدمة من رعاة المهرجانز وقدم التتويج شخصيات حاضرة للمهرجان وداعمين مع أخذ صورة تذكارية مع الخيل الرابحة.
وكان التنظيم رائعًا من جهة عمل اللجان في الجمعية ولجنة الإستقبال ولجنة إطلاق الخيل عند خط البداية ولجنة التحكيم والنهاية التي تتمركز على خط النهاية ولجنة التصوير ولجنة التنظيم التي تنسق مع كافة اللجان لتسيير عملها وضبط الأمن خلال المهرجان بمساعدة عناصر الجيش اللبناني الذين لهم الفضل بضبط الأمن.
وكان عناصر الدفاع المدني حاضرين في المهرجان مع آليات تابعة لهم وإسعاف لبلدية بيت الحاج كانت تواكب المهرجان لمعالجة أي حادث إذا حصل خلال الأشواط.
أخبار لبنان
جمعية تأهيل وتربية الخيول
عكار
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