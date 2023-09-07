باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم

باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم

خلال مشاركته هذا المساء في عشاء هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر بحضور الرئيس السابق ميشال عون، حذر النائب جبران باسيل من المغامرات بأوهام التقسيم، معتبرًا أن حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم.



وتطرق إلى دعوة الرئيس نبيه بري للحوار.