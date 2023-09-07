المرتضى: بإصرارنا أنجزنا إسترداد آثارنا من نيويورك وثمة تعاون مع المدعي العام الأميركي وجهود كبيرة للسفيرة عبير طه

المرتضى: بإصرارنا أنجزنا إسترداد آثارنا من نيويورك وثمة تعاون مع المدعي العام الأميركي وجهود كبيرة للسفيرة عبير طه

أكد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى أن "إنجاز إسترداد آثارنا المسروقة من نيويورك كان بفضل إصرار وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وتعاون المدعي العام في نيويورك بوغدانوس، والجهود الكبيرة التي بذلتها السفيرة عبير طه".



وكان المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة أعلن أن "فور وصول الفسيفساء من نيويورك إلى بيروت، سيقام حفل لمناسبة إستعادة هذه القطع الأثرية التي كانت قد سرقت من لبنان خلال الحرب الأهلية، في حضور رئيس مجلس الوزارء نجيب ميقاتي والوزير المرتضى".



وسيتخلل الحفل تكريم كل من المدعي العام بوغدانوس الذي أبدى تجاوبًا منقطع النظير في التعاون لاسترداد الفسيفساء، وأيضًا تكريم السفيرة طه التي بذلت جهودًا جمة طوال الفترة السابقة كان لها الإسهام الكبير في تمكين لبنان من إسترداد تلك الآثار القيمة.