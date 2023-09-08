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مرجع رفيع من موفد دولي لـ "نداء الوطن": موفد قطري سيصل بيروت نهاية الأسبوع...ورئيس قبل نهاية العام

أخبار لبنان
2023-09-08 | 01:12
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مرجع رفيع من موفد دولي لـ &quot;نداء الوطن&quot;: موفد قطري سيصل بيروت نهاية الأسبوع...ورئيس قبل نهاية العام
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مرجع رفيع من موفد دولي لـ "نداء الوطن": موفد قطري سيصل بيروت نهاية الأسبوع...ورئيس قبل نهاية العام

كشف مرجع رفيع من موفد دولي مهم زار بيروت حديثاً، لصحيفة "نداء الوطن"، "أنّ موفداً قطرياً يحمل صفة أمنية سيصل بيروت نهاية الأسبوع الحالي، وهو سيقوم بالتحضيرات لمرحلة ما بعد جان ايف لودريان، أي لمجيء موفد يمثل أيضاً الخماسية العربية والدولية يحمل معطيات وتوجهات سياسية واقتصادية ومالية، وستصبح المنظومة الحاكمة أمام واحد من خيارين: إمّا الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية ليس طرفاً يكون مدخلاً للإنقاذ لأنّ الاستعدادات الخليجية منجزة لمباشرة عمليات استثمار واسعة في لبنان، وإمّا الاستمرار بذات النهج التعطيلي والاستقوائي وحينها سيغرق لبنان في قعر جديد تصعب معه أي عملية انقاذ".

كما يكشف المرجع أنّ المعطيات الدولية الحاسمة والتي سمعها من الموفد الدولي، تفيد "بأنّه سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل نهاية العام الحالي، اذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها، ولكم في رسائل كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض أموس هوكشتاين خلال زيارته إلى لبنان الدليل القاطع على أنّ زمن الاستقرار سيبدأ، وزيارتاه إلى كل من الروشة المفتوحة على كل الاتجاهات والى بعلبك معقل «حزب الله» رسالة عملية وتنفيذية بأنّ الأمور ذاهبة إلى الحل وليس إلى الحرب".

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