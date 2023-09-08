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نقابة المستشفيات: مستحقات مرضى غسل الكلى عالقة في وزارة المال ولا يتم تسديدها

أخبار لبنان
2023-09-08 | 03:33
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نقابة المستشفيات: مستحقات مرضى غسل الكلى عالقة في وزارة المال ولا يتم تسديدها
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نقابة المستشفيات: مستحقات مرضى غسل الكلى عالقة في وزارة المال ولا يتم تسديدها

 اعلنت نقابة المستشفيات في لبنان، في بيان، ان "مستحقات المستشفيات العائدة لمرضى غسل الكلى، والذين هم على نفقة وزارة الصحة، معلقة في وزارة  المال منذ اسابيع عدة، ولا يتم تسديدها على الرغم من انها تعود الى الفترة الممتدة من اول سنة 2023 ولغاية الان".

ولفت البيان الى ان " المستشفيات لا يمكنها تحمل تبعات هذا التأخير في التسديد ، وهي تنبه انها اصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والادوية لمرضى غسل الكلى والتي تضاعفت اسعارها  مرات عدة اخيرا، وتلفت المعنيين الى خطورة هذا الامر"، مطالبة ب"تسديد هذه المستحقات فورا من دون المزيد من التأخير ".

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