الراعي خلال لقائه أبي المنى: لا يمكن ان يكون لبنان ارض التنوع والحوار من دون الحياد

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خلال زيارة الى بلدة شانيه، ولقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دارته أن لبنان دولة التلاقي والحوار، قائلا: "هذا ما يُسمى دور لبنان الحيادي ولا يمكن ان يكون لبنان ارض التنوع والحوار من دون الحياد".



واضاف: "علينا أن نبني على المصالحة التي قام بها البطريرك صفير وجنبلاط"، وأعرب عن فرحته وشكره لهذا اليوم ومن خلال هذه الزيارة عبّر الراعي عن روابط المحبّة والصّداقة التي تجمعنا خصوصاً وأن لبنان بحاجة الى بناء الوحدة الداخلية.



بدوره، توجه ابو المنى للراعي قائلا: "حضوركم اليوم في الجبل هو رسالة محبّة وأخوّة والعيش معاً والمصالحة وتعبّر عن حقيقة الجبل الواحد والموحد".



