كركي: المبادرات تتوالى ومستشفى تبنين الحكومي يلبي الدعوة في ما يتعلق بزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "بعد مبادرة مركز لبنان للتشخيص الطبي LCD الإنسانية والراقية تجاوباً مع قرارات المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كرمي، في ما يتعلّق بزيادة التعرفات الطبية والإستشفائية ومعاينات الأطباء، أعلنت إدارة مستشفى تبنين الحكومي مبادرة تعاون تحسساً منها بالأوضاع الصّعبة التي يمرّ بها المضمونين بشكل عام ومستخدمي الصندوق بشكل خاص تمثّلت على الشكل التالي:



تغطية مجانية كاملة لمستخدمي الصندوق العاملين في مركزي تبنين وبنت جبيل مع عائلاتهم. وبالتالي لن يتقاضى المستشفى أيّة فروقات مالية إضافية عن تعرفات الصندوق.

حسم 10% على الأعمال الإستشفائية لكافة المضمونين لدى الصندوق،

أمّا بالنسبة للتصوير الشعاعي (CT SCAN ) و (MRI) فهذه النسب من الحسومات تطبّق على المبالغ المتبقية بعد تغطية الضمان، في حال استحصل المريض على موافقة مسبقة منها.

وفي هذه المناسبة، تقدّم الدكتور كركي "بالشكر الجزيل من إدارة المستشفى بشخص رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد حمادي"، ودعا "من جديد سائر مقدّمي الخدمات الطبيّة والإستشفائية إلى إتخاذ خطوات ومبادرات إنسانية مماثلة، للحفاظ على الأمن الصحّي والإجتماعي في البلاد".