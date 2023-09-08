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BUS دعت مشتركي كهرباء لبنان للتأكد من هوية الجباة
أخبار لبنان
2023-09-08 | 06:16
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BUS دعت مشتركي كهرباء لبنان للتأكد من هوية الجباة
أصدرت شركة "بوتك" للصيانة والتشغيل (BUS)،احدى شركات مقدمي الخدمات لكهرباء لبنان ، بيانا إلى جميع المشتركين في المنطقة الجغرافية الأولى (جبل لبنان الشمالي - محافظة لبنان الشمالي - محافظة عكار) يتعلق بجباية فواتير الكهرباء.
وجاء في البيان :"حفاظا على حقوق المشتركين ومنعا لأي إلتباس في عملية جباية فواتير الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، تتمنى شركة "بوتك" للصيانة والتشغيل( BUS) من كافة المشتركين التأكد من هوية جابي الشركة ومطابقتها مع بطاقة العمل الخاصة به التي تظهر صورته ومعلوماته الشخصية عند حضوره إلى منازلهم أو إلى مؤسساتهم وفي حال الإشتباه بأي أمر مريب يرجى مراجعة الشركة فورا عبر الإتّصال بمركز الإتصالات على الرقم الساخن 1576.
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