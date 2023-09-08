في "ذكرى المصالحة" الراعي في دارة جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من اصوات النشاز

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الى قصر المختارة.



وقال جنبلاط " المصالحة تكرّست على الرغم من بعض اصوات النشاز التي تعمل على نبش القبور وفي ادبياتنا الشهداء كلهم شهداء الوطن دون تمييز من اي جهة".



وأضاف "نُثمن عالياً كل الجهود المحلية والعربية التي تقومون بها لحل معضلة الرئاسة ونحيي عالياً تأييدكم لدعوة الحوار".



وقال الراعي بدوره :"هذا اليوم تاريخيّ وأتينا لكي نُحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين ولا مصالحة من دون مصارحة".