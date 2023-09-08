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بري عرض الاوضاع العامة مع عبد المسيح واستقبل منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية اليونيفل والبطريرك يوحنا العاشر اليازجي

أخبار لبنان
2023-09-08 | 08:00
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بري عرض الاوضاع العامة مع عبد المسيح واستقبل منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية اليونيفل والبطريرك يوحنا العاشر اليازجي
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بري عرض الاوضاع العامة مع عبد المسيح واستقبل منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية اليونيفل والبطريرك يوحنا العاشر اليازجي

عرض الرئيس نبيه بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية مع النائب اديب عبد المسيح واستقبل منسق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية اليونيفل.


وبعد الظهر استقبل الرئيس بري وفدا يمثل غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ضم رئيس دير مار الياس شويا المطران كوستا كيال ، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق ، رئيس معهد اللاهوت الأب البروفسور يعقوب خليل ومستشار البطريرك يوحنا العاشر اليازجي القنصل مارك غريب الوفد سلم رئيس المجلس دعوة معهد القديس يوحنا الدمشقي في جامعة البلمند حول المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه جامعة البلمند برعاية وحضور غبطة بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر تحت عنوان "الكنيسة الارثوذكسية الانطاكية من القرن الخامس عشر الى القرن الثامن عشر نحو فهم دقيق للتاريخ ".

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