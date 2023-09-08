المالية للمستشفيات الخاصة والمعنيين بغسيل الكلى: ننتظر من وزارة الصحة المستندات المطلوبة المتعلقة بالمستحقات

أوضحت وزارة المالية للمستشفيات الخاصة وكل المعنيين بغسيل الكلى أنها ما زالت تنتظر من وزارة الصحة المستندات المطلوبة المتعلقة بهذه المستحقات، وذلك من أجل أن تتمكن من إجراء عمليات صرف المبالغ المالية المخصصة لذلك ودفعها في أسرع وقت ممكن.