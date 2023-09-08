التجدد للوطن يلتقي فرنجية

التجدد للوطن يلتقي فرنجية



زار وفد من الهيئة التنفيذية "للتجدد للوطن" برئاسة رئيسه شارل عربيد رئيس حزب "المردة" سليمان فرنجية في بنشعي، وقدم له الورقة السياسية الأولى "للتجدد للوطن".



وكانت مناسبة لمناقشة مضمون الورقة ومقاربة الواقع السياسي في البلاد.



وأكد فرنجية أنه يلتقي مع الكثير مما جاء في الورقة وأنه واثق من أن مستقبل لبنان سيكون واعدًا.



من جهته، أشار عربيد إلى اللقاءات التي يعقدها "التجدد للوطن" لعرض ورقته، في محاولة لخلق مساحات مشتركة بين مختلف المكونات الوطنية.