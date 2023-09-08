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قائد الجيش: إلتزام الجيش تجاه الأهالي في عرسال ورأس بعلبك والقاع يترجم بتسليمهم أراضيهم خالية من مخلفات الحروب
أخبار لبنان
2023-09-08 | 12:29
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قائد الجيش: إلتزام الجيش تجاه الأهالي في عرسال ورأس بعلبك والقاع يترجم بتسليمهم أراضيهم خالية من مخلفات الحروب
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قائد الجيش: إلتزام الجيش تجاه الأهالي في عرسال ورأس بعلبك والقاع يترجم بتسليمهم أراضيهم خالية من مخلفات الحروب
قائد الجيش: إلتزام الجيش تجاه الأهالي في عرسال ورأس بعلبك والقاع يترجم بتسليمهم أراضيهم خالية من مخلفات الحروب
برعاية وحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم في رأس بعلبك حفل إعلان جرود عرسال ورأس بعلبك خالية من مخلفات الحروب، حضرته السفيرة الأميركية Dorothy Shea وشخصيات.
وأكد العماد عون أن إلتزام الجيش تجاه الأهالي في عرسال ورأس بعلبك والقاع يترجم بتسليمهم أراضيهم خالية من مخلفات الحروب بعدما حررها الجيش من التنظيمات الإرهابية في معركة فجر الجرود، مؤكدًا إستمرار المؤسسة العسكرية في تنظيف بقية الأراضي اللبنانية.
وتطرق العماد عون إلى مسألة حماية الحدود.
أخبار لبنان
قائد الجيش
جوزاف عون
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