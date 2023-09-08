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هيئة العمل الفلسطيني المشترك في صيدا أكدت إلتزام تثبيت وقف إطلاق النار

هيئة العمل الفلسطيني المشترك في صيدا أكدت إلتزام تثبيت وقف إطلاق النار

أكدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" في منطقة صيدا الإلتزام في تثبيت وقف إطلاق النار.



كما أكدت قرار هيئة العمل المركزية بتعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها.