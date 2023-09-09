بوب فينانس: استيفاء رسوم الميكانيك عبر فروعنا على كافة الاراضي اللبنانية

ذكّرت شركة بوب فينانس وكيل ويسترن يونيون في لبنان أن كافة فروع الشركة المنتشرة على الأراضي اللبنانية تستقبل جميع المواطنين الراغبين في تسديد رسوم السير المتوجبة عليهم لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.



كلّ ما يلزم هو تزويد بالمستندات المطلوبة:



نسخة عن دفتر السيارة، النسخة الأصلية عن عقد الضمان الإلزامي، إيصال التأمين الإلزامي الأصلي ومعاينة الميكانيك الأصلية