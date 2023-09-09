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بعد الزلزال.. ما وضع اللبنانيين في المغرب؟

تبلّغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر سلسلة اتصالات اجراها بالسفارة اللبنانية في الرباط أن جميع اللبنانيين في المغرب بخير وذلك في أعقاب الزلزال العنيف الذي هز مناطق في المغرب ليل الجمعة السبت.