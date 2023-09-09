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دار الفتوى: دريان رفض أن يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل لتمديد ولايته
أخبار لبنان
2023-09-09 | 05:05
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دار الفتوى: دريان رفض أن يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل لتمديد ولايته
أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رفض رفضا قاطعا أن يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 لتمديد ولايته لمرة واحدة لحين بلوغه سن السادسة والسبعين، مقدرا مبادرة بعض أعضاء المجلس الشرعي الذين ارتأوا تمديد ولاية مفتي الجمهورية.
أخبار لبنان
دار الفتوى
دريان
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