جعجع: الحل يكمن في عودة الحياة الدستورية الى انتظامها وفتح المجلس النيابي

أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن عدم تشاؤمه، في ظل عوامل إيجابية بدأت تجول مؤخراً في أفق لبنان بموازاة غيوم الاقتراحات غير الدستورية التي تحوم حول الانتخابات الرئاسية والتي باتت الى زوال.وجدد جعجع التأكيد، خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا، أن الحل يكمن في عودة الحياة الدستورية الى انتظامها وفتح المجلس النيابي تأميناً لإنجاز هذا الاستحقاق، مبدياً سروره باقتناع الاخرين في ضرورة فتح المجلس النيابي لدورات إنتخابية متتالية.