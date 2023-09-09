جنبلاط: هناك أصوات تقول نعم للفراغ

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين

بيان من "أطباء بلا حدود" حول الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة