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مياه لبنان الجنوبي: فرق الصيانة ستتوقف عن استكمال صيانة خط التغذية الرئيسي في صيدا بسبب اشتباكات عين الحلوة

أخبار لبنان
2023-09-09 | 08:24
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مياه لبنان الجنوبي: فرق الصيانة ستتوقف عن استكمال صيانة خط التغذية الرئيسي في صيدا بسبب اشتباكات عين الحلوة
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مياه لبنان الجنوبي: فرق الصيانة ستتوقف عن استكمال صيانة خط التغذية الرئيسي في صيدا بسبب اشتباكات عين الحلوة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، أنه "بسبب عدم استقرار الوضع الامني في مدينة صيدا نتيجة استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، ستضطر فرق الصيانة في المؤسسة آسفة، الى التوقف القسري عن استكمال صيانة الخط الرئيسي 12 انش الذي يغذي بدوره احياء في مدينة صيدا من دوار العربي، الحسبة، الصرف الصحي المدينة الصناعية وصولا الى معمل صفا على ان تستكمل اعمال الصيانة فور استقرار الاوضاع".

أخبار لبنان

مياه لبنان الجنوبي

صيدا

عين الحلوة

الصيانة

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