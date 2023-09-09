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القنصل العام للبنان في نيويورك للـLBCI: هذا هو وجه لبنان الحقيقي الذي نريد ان يراه العالم

القنصل العام للبنان في نيويورك للـLBCI: هذا هو وجه لبنان الحقيقي الذي نريد ان يراه العالم



١٢ قطعة أثرية مسروقة من لبنان هي في طريق العودة الآمنة اليه.



قيمتها المادية حوالى تسعة ملايين دولار، لكن قيمتها الفعلية فثروة وطنية لا تقدّر بثمن.



وفي هذا الاطار، قالت القنصل العام للبنان في نيويورك عبير طه: "هذا هو وجه لبنان الحقيقي الذي نريد ان يراه العالم: لبنان الفن والجمال والثقافة والتاريخ، لبنان السلام والتناغم بين الحضارات والثقافات، لبنان الأبدي الذي لن يموت ابداً".