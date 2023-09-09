ميقاتي وجه برقية الى ملك المغرب وأبدى استعداد لبنان للمساعدة في عمليات الاغاثة الجارية

ميقاتي وجه برقية الى ملك المغرب

عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تعاطف لبنان مع المغرب، قيادة وشعبا، في هذه المحنة الاليمة التي أصابته بنتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية عدة.



وفي برقية وجهها الى ملك المغرب محمد السادس بن الحسن، قال ميقاتي: "لقد آلمنا المصاب الكبير الذي حل بالمغرب الشقيق، ولكننا على ثقة أنه سيتجاوز بارادة شعبه هذه المحنة وينهض من جديد".



وأضاف: "نسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".



وأبدى استعداد لبنان للمساعدة في عمليات الاغاثة الجارية، ووضع امكاناته في تصرف المغرب الشقيق للخروج من هذه المحنة المؤلمة.