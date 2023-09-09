البزري يرفض إقامة مخيم موقت على مدخل صيدا الشمالي ويدعو لإيجاد بدائل إختبرتها صيدا سابقا

البزري يرفض إقامة مخيم موقت على مدخل صيدا الشمالي ويدعو لإيجاد بدائل إختبرتها صيدا سابقا

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن قرار إقامة مخيم عند مدخل صيدا الشمالي أعاد للذاكرة الكثير من المآسي التي عانى منها الشعب الفلسطيني وهو قرار سيكون له تبعاته وتداعياته السلبية على الفلسطينيين وعلى مدينة صيدا وأهلها الذين يتحملون وزر تكرار هذه الأحداث المؤسفة.



واستغرب البزري إتخاذ مثل هذا القرار ولو بحجة الإيواء الموقت لأنه كان من المفترض على من نصب نفسه مسؤولا عن العملية الإغاثية في مدينة صيدا وعمليات الإيواء إيجاد خيارات مختلفة خصوصا وأن صيدا في الماضي تمكنت من إستقبال واستيعاب أعداد أكبر بكثير مما تفرضه الظروف اليوم وبالتالي ندعو كل من شارك في إتخاذ هذا القرار سواء محليا في المدينة أم على مستوى الأونروا وغيرها من المؤسسات الأهلية إلى التراجع عنه وإيجاد خيار بديل فوري.

