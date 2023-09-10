مستشار رئيس الحكومة: لا امكانية للتبرع بالخيم للمغرب ولكن بإمكاننا التبرع بالدم

المغرب، الذي تصدر الدول التي قدمت مساعدات الى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، يحتاج الى دعم كل الدول الصديقة.



ولبنان أوعز الى سفارته في الرباط إطلاق حملة تبرع بالدم وطلب من الصليب الاحمر تنسيق الالية المناسبة لارسال وحدات دم الى المغرب.



وأوضح مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل للـ LBCI أن المغرب بحاجة الى الخيم والدم، لافتا إلى أن لا امكانية للبنان بالتبرع بالخيم ولكن هناك امكانية للتبرع بالدم بناء على طلب السلطات المغربية.