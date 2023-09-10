لبنان يتحضّر لمشاركته في اكسبو الدوحة 2023

عقد المفوضان العامان لاكسبو الدوحة 2023 ، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، في الدوحة، اجتماعات مع المفوضين العامين لاكسبو الدوحة 2023، بحضور سفارة لبنان في قطر، لتحضير مشاركة لبنان في اكسبو الدوحة تحت عنوان " صحراء خضراء ، بيئة أفضل ".