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حمية: الباب الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار

أخبار لبنان
2023-09-10 | 03:59
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حمية: الباب الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار
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حمية: الباب الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار

أعلن وزير الأشغال العامة علي حمية وجود فوضى مؤسسية في مجلس الوزراء، صحيح ان  مجلس الوزراء يجتمع، لكن رئيس الجمهورية هو  رئيس لكل المؤسسات فانتخاب الرئيس يؤدي لاستقامة كل المؤسسات وبانتخابه تعود دورة الإصلاح بكل المؤسسات المالية، الاقتصادية والصناعة. واشار الى أن "الباب الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار".

وركز حمية خلال احتفال في بعلبك: "على أولوية النهوض بالعمل التربوي بالأفعال وليس بالشعارات والأقوال، ففي موازنة ٢٠٢٢ التي اقرت بمجلس النواب كان هناك شرط وحيد لكتلة الوفاء للمقاومة بإن تكون موازنة التربية والجامعة اللبنانية ملحوظة بالموازنة. 

وأضاف: "سألت وزارة المال من أين ستؤمنوا الرواتب للموظفين في العام ٢٠٢٣ فكان ذلك من خلال الدولار الجمركي ومن مرافيء النقل العام التي أصبحت بايرادات بمئات ملايين الدولارات  واليوم ستسد هذه الإيرادات  فجوة من ثغرات الدولة". 

بدوره، قال المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر: "هاجسنا الحقيقي هو في توفير المقومات اللازمة للبدء بعام دراسي جديد، مع الحدّ الأدنى المقبول للمعلمين والتربويين والعاملين في المدارس، ولتشغيل المؤسسات التربوية الرسمية، وضمان استمرارية التعليم، وإننا تتعهد بإجراء الإصلاحات، والمثابرة على ورشة تطوير المناهج التربوية، وتحديث هيكلية التعليم، بما يتناسب مع التوجهات العالمية، وربط التعليم بسوق العمل".

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