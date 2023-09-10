الراعي: الحياد يقتضي هذه الامور... ولوضع حدّ للتفسير العشوائي للدستور

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف كي يوضع حدّ للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الادارية والامنية والتفسير العشوائي للدستور واتفاق الطائف فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية.



ورأى الراعي، في عظة الاحد، أن التعددية في الوحدة تجعل من لبنان واحة تلاقٍ وحوار، مؤكدا أن الحياد يقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية وأن يضبط لبنان سيادته الخارجية على حدوده وسيادته الداخلية بجيش واحد وسلطة واحدة وسياسة خارجية واحدة.