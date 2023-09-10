الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عودة: ماذا يمنع انتخاب رئيس لولا المصالح التي تتجاوز الدستور؟

أخبار لبنان
2023-09-10 | 06:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عودة: ماذا يمنع انتخاب رئيس لولا المصالح التي تتجاوز الدستور؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عودة: ماذا يمنع انتخاب رئيس لولا المصالح التي تتجاوز الدستور؟
اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أنه في لبنان الحاكم والزعيم والكبير والمستكبر كلهم يعيشون على أشلاء الوطن والمواطن، ولم يعد عيب في هذا البلد، ولم يعد للعيب معنى ولا للأخلاق قيمة.

ورأى عودة في عظة الاحد، أن بلدنا محكوم بالأنانيات والمصالح والحسابات الوضيعة، وكل شيء مباح حتى تدمير الدولة وتدمير القضاء، معتبرا أن الدول العظمى في العالم عظيمة بقوة القانون فيها وبسلطته على الجميع، لا كبير فيها فوق القانون، وكبارها يساقون أمام القضاء ولو كانوا رؤساء، والإنسان الكبير كبير بأخلاقه لا بتكبره على القانون واحتقاره للعدالة. 

وقال:" في بلدنا يفتخرون بتجاوز القوانين والإلتفاف على الدستور والهروب من العدالة، يفتخرون بأنهم متبوعون ومبجلون ومغفورة خطاياهم من أتباعهم"، وسأل :" ألا يدركون أن الله وحده يدين ويغفر؟ وأن الحق يحرر فيما الخطيئة تأسر واللاأخلاق في لبنان تفسد؟"، مشيرا إلى أن الحق عندنا أسير الظلم والكذب وعبادة الذات والمصالح. 

وسأل المطران عودة :" ماذا يمنع انتخاب رئيس لولا المصالح التي تتجاوز الدستور؟ ماذا يمنع تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت لولا تجاوز القانون وإعاقة عمل القضاء وغياب الضمير والإستهانة بقيمة الإنسان؟ ماذا يمنع كشف المجرمين والفاسدين لولا التغاضي عن الحق الذي هو سيد في البلاد الراقية ومغيب عندنا من أجل تغطية المصالح وتنفيذ الغايات؟ ولكن إلى متى يمكن أن يستمر الوضع على هذه الحال؟"

أخبار لبنان

عودة

الدستور

انتخاب رئيس

LBCI التالي
مستشار رئيس الحكومة: لا امكانية للتبرع بالخيم للمغرب ولكن بإمكاننا التبرع بالدم
رئيس الكتائب من البترون: على الدول التي تريد مساعدة لبنان العمل على رفع الاحتلال عنه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:41

الراعي: لوجوب انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف فيوضع حدّ للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الادارية والامنية والتفسير العشوائي للدستور فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-09

جعجع: الحل يكمن في عودة الحياة الدستورية الى انتظامها وفتح المجلس النيابي

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-27

عودة: الحوار محمود ومبارك لكن هل يتوافق مع بنود الدستور في الانتخاب؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-20

الراعي: لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابية بمخالفة المادة 49 من الدستور والحوار الحقيقيّ والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

في اليوم العالمي لمنع الإنتحار: "خَلْق الأمل من خلال العمل"

LBCI
أخبار لبنان
07:56

بيان مشترك لنواب قضاء زغرتا بشأن أزمة مياه الشفة: لإزالة التعديات من المخالفين

LBCI
أمن وقضاء
06:54

جريح وسقوط قذيفة على الاوتوستراد الشرقي جراء اشتباكات عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

لليوم الثاني على التوالي... الاشتباكات لا تزال مستمرة في عين الحلوة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-09-08

منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا

LBCI
أمن وقضاء
15:37

الجيش: توقيف مطلوبين شكلوا شبكة لترويج المخدرات في بيروت وارتكبوا جرائم

LBCI
أخبار لبنان
15:45

اللواء منير المقدح ينفي عبر الـLBCI خبر استقالته من منصبه في حركة فتح

LBCI
فنّ
2023-09-09

نجوى كرم في المغرب... هذا ما حصل معها بعد دقائق من الزلزال المدمّر! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

لليوم الثاني على التوالي... الاشتباكات لا تزال مستمرة في عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:38

مستشار رئيس الحكومة: لا امكانية للتبرع بالخيم للمغرب ولكن بإمكاننا التبرع بالدم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

الراعي: الحياد يقتضي هذه الامور... ولوضع حدّ للتفسير العشوائي للدستور

LBCI
أخبار لبنان
14:26

القنصل العام للبنان في نيويورك للـLBCI: هذا هو وجه لبنان الحقيقي الذي نريد ان يراه العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

آمال الاميركيين تلاشت بإحراز لقب الـ US Open أمام تألق الصربي djokovic

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

قوات الـUNIFIL شاركت من جنوب لبنان فرنسا افتتاح بطولة العالم للـRugby في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

التغير المناخي ومشروع ربط الهند بأوروبا في قمة العشرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قطع من الفسيفساء وتماثيل ستعود قريباً إلى المتحف الوطني بعدما أستُعيدت من الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:32

أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!

LBCI
حال الطقس
01:11

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
منوعات
13:24

زلزال المغرب... العالم الهولندي الشهير تنبأ وقوع الكارثة في تغريدة: "انتبهوا!" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
11:54

حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"

LBCI
منوعات
15:50

"يسيل لعابه ويطلق الريح"... زوجان يُطالبان شركة طيران بإعادة مبلغ تذاكرهما لهذا السبب!

LBCI
أمن وقضاء
09:58

تدابير سير ومنع مرور في عدد من شوارع بيروت يوم غد الأحد

LBCI
خبر عاجل
09:09

الداخلية المغربية: 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More