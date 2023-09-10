في اليوم العالمي لمنع الإنتحار: "خَلْق الأمل من خلال العمل"

في اليوم العالمي لمنع الإنتحار، وتحت شعار "خَلْق الأمل من خلال العمل" إنطلقت مسيرة توعية صامتة ، فجر اليوم، في نشاط حمل عنوان The Dawn Walk 2023.هذا الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحديث عن الصحة النفسية، كما يشكّل تحية لأرواحٍ فارقتنا بسبب الإنتحار ووقفة إتحاد وعزاء مع أهاليها وذويها، خصوصًا، وأنّنا في لبنان، نفقد بمعدّل شخص واحد بسبب الانتحار كل يومين ونصف. ففي العام 2022 فقدنا 138 شخصًا بسبب الانتحار وفقًا لحصيلة قوى الأمن الداخلي.