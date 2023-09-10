البيسري يدعو الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع يوم غد الإثنين

دعا المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري "إلى اجتماع طارىء في مقر المديرية العامة، وذلك يوم غد الاثنين عند الساعة الثانية بعد الظهر لبحث الوضع الامني في المخيم".

وذلك "في ظل غياب اللقاءات والاجتماعات اليوم لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، باستثناء بعض اتصالات المتابعة للفصائل الفلسطينية – هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان".