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شقير يتفقد مركز الدفاع المدني في الكولا
أخبار لبنان
2023-09-09 | 09:45
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شقير يتفقد مركز الدفاع المدني في الكولا
قام رئيس جمعية "بيروت بخير" الوزير السابق محمد شقير اليوم بزيارة تفقدية الى مركز الدفاع المدني - فرع بيروت الإقليمي في الكولا، على إثر قيام جمعية "بيروت بخير" بأعمال صيانة وتأهيل لآليات الدفاع المدني في المركز، وذلك بمشاركة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس بلدية بيروت عبدالله درويش، النائبة السابقة رولا الطبش، الرئيس السابق لمجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس إتحاد جمعيات العائلات البيروتية محيي الدين كشلي، رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية، الأمين العام لتجمع كلنا لبيروت محمد خالد سنو، الرئيس السابق لشرطة بيروت العميد نبيل مرعي، رئيس وحدة التجهيز والآليات في الدفاع المدني زياد الناطور، رئيس مركز الدفاع المدني في الكولا وليد حشاش، وحشد من الشخصيات والفعاليات البيروتية.
بدايةً النشيد الوطني، ثم تحدث عريف الحفل يوسف الملاح مرحباً بالحضور وشاكراً كل الذين وقفوا الى جانب الدفاع المدني في مهامه الإنسانية خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وبشكل خاص الدفاع المدني.
ثم كانت كلمة لحشاش شكر فيها جميع من دعم الدفاع الوطني، و"عددهم كثير"، منوهاً بمبادرة جمعية بيروت بخير برئاسة الوزير السابق محمد شقير.
وأشار حشاش الى ان الدفاع المدني يلزمه الكثير لتمكينة من القيام بمهامه، مؤكداً ضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها في هذا الإطار، ومثمناً اي مبادرة تجاه الدفاع المدني، ومشدداً على ان حاجات الدفاع المدني في العاصمة كثيرة للكثير من العوامل الأساسية، ولا بد من الإستجابة لها.
عبود
من جهته، أشاد المحافظ عبود بمبادرة جمعية بيروت بخير برئاسة شقير، وقال: "عندما اسمع كلمة خير فهذا يرحيني ويفرحني جداً، خصوصاً ان افعال الخير التي حصلت في سنوات الأزمة كانت العامل الاساسي في تخفيف المأساة والمشاكل وحالت دون حصول إنفجار إجتماعي".
وقال عبود: "فعلاً منذ حوالي سنتين كان لدي خوف كبير من إنهيار الدولة، لكن في ظل المبادرات الرائدة التي شاهدناها على مساحة الوطن استطعنا العبور بأقل خسائر ممكنة".
وأشاد عبود بالدفاع المدني وبالأعمال الانسانية والاوطنية التي يقوم بها، داعياً الجميع الى الوقوف الى جانبه ودعمه.
شقير
أما شقير، فقال: "أتشرف اليوم بزيارتي مركز بيروت الاقليمي للدفاع المدني في الكولا، وهذا ليس إلا تعبيراً عن جزءٍ صغير من مدى محبتي وتقديري لهذا الجهاز الذي يمثل الخير والعطاء المطلق. وأود بدايةً ان أحيي وأشكر جميع العاملين في هذا المركز وعبركم جميع العاملين في المراكز المنتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية، على تضحياتكم التي لا تنتهي وعلى أعمالكم المشرفة في خدمة الوطن والمجتمع والإنسان".
وأشار الى أن "الدفاع المدني، إسم راسخ في وجدان وضمير كل لبناني، لأنه حاجة وطنية ماسة ولأنه استمر في القيام بواجباته الوطنية على أكمل وجه على الرغم من الظلم الذي لاحقه طوال مسيرته".
وقال شقير: "أغتنم هذا اللقاء، كي أقدم التهنئة لعناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم مؤخراً، على أمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات أخرى لتعزيز هذا الجهاز الوطني وتفعيله وتحديث آلياته ومعداته لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه".
وأضاف شقير: "في كل الأحوال، من الواضح جداً وإنطلاقاً مما نراه من تغيير مناخي، فإن موضوع تحسين كفاءة جهاز الدفاع المدني ورفده بالعديد والآلات والتجهيزات بات واقعاً لا مهرب منه، وذلك لتمكينه من مواجهة كل التداعيات المناخية التي يمكن وصفها بالخطرة على البيئة والطبيعة والإنسان".
وطالب شقير الدولة وبإلحاح أخذ هذا الموضوع على محمل الجد، و"قد شاهدنا جميعاً الحرائق والفيضانات التي عَمَّتّ العالم، وإتخاذ الخطوات اللازمة في ما خص تقوية فعالية الدفاع المدني في مواجهة الكوارث الطبيعية"، مؤكداً أن "كل لبنان مع الدفاع المدني، فالوطن بحاجة اليكم، ونحن سنكون دائماً الى جانبكم دعماً لمسيرتكم المشرفة".
درع لشقير
وفي نهاية الزيارة، قدم عناصر الدفاع المدني في مركز الكولا درعاً لشقير وذلك كعربون شكر وتقدير، والدرع عبارة عن خوذة لأحد عناصر الدفاع المدني استخدامها خلال إطفاء أحد الحرائق.
أخبار لبنان
شقير
الدفاع المدني
الكولا
بيروت بخير
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