الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير يتفقد مركز الدفاع المدني في الكولا

أخبار لبنان
2023-09-09 | 09:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير يتفقد مركز الدفاع المدني في الكولا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
شقير يتفقد مركز الدفاع المدني في الكولا

قام رئيس جمعية "بيروت بخير" الوزير السابق محمد شقير اليوم بزيارة تفقدية الى مركز الدفاع المدني - فرع بيروت الإقليمي في الكولا، على إثر قيام جمعية "بيروت بخير" بأعمال صيانة وتأهيل لآليات الدفاع المدني في المركز، وذلك بمشاركة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس بلدية بيروت عبدالله درويش، النائبة السابقة رولا الطبش، الرئيس السابق لمجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس إتحاد جمعيات العائلات البيروتية محيي الدين كشلي، رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية، الأمين العام لتجمع كلنا لبيروت محمد خالد سنو، الرئيس السابق لشرطة بيروت العميد نبيل مرعي، رئيس وحدة التجهيز والآليات في الدفاع المدني زياد الناطور، رئيس مركز الدفاع المدني في الكولا وليد حشاش،  وحشد من الشخصيات والفعاليات البيروتية. 

بدايةً النشيد الوطني، ثم تحدث عريف الحفل يوسف الملاح مرحباً بالحضور وشاكراً كل الذين وقفوا الى جانب الدفاع المدني في مهامه الإنسانية خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وبشكل خاص الدفاع المدني.

ثم كانت كلمة لحشاش شكر فيها جميع من دعم الدفاع الوطني، و"عددهم كثير"، منوهاً بمبادرة جمعية بيروت بخير برئاسة الوزير السابق محمد شقير.

وأشار حشاش الى ان الدفاع المدني يلزمه الكثير لتمكينة من القيام بمهامه، مؤكداً ضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها في هذا الإطار، ومثمناً اي مبادرة تجاه الدفاع المدني، ومشدداً على ان حاجات الدفاع المدني في العاصمة كثيرة للكثير من العوامل الأساسية، ولا بد من الإستجابة لها. 

عبود

من جهته، أشاد المحافظ عبود بمبادرة جمعية بيروت بخير برئاسة شقير، وقال: "عندما اسمع كلمة خير فهذا يرحيني ويفرحني جداً، خصوصاً ان افعال الخير التي حصلت في سنوات الأزمة كانت العامل الاساسي في تخفيف المأساة والمشاكل وحالت دون حصول إنفجار إجتماعي".

وقال عبود: "فعلاً منذ حوالي سنتين كان لدي خوف كبير من إنهيار الدولة، لكن في ظل المبادرات الرائدة التي شاهدناها على مساحة الوطن استطعنا العبور بأقل خسائر ممكنة".

وأشاد عبود بالدفاع المدني وبالأعمال الانسانية والاوطنية التي يقوم بها، داعياً الجميع الى الوقوف الى جانبه ودعمه.

شقير

أما شقير، فقال: "أتشرف اليوم بزيارتي مركز بيروت الاقليمي للدفاع المدني في الكولا، وهذا ليس إلا تعبيراً عن جزءٍ صغير من مدى محبتي وتقديري لهذا الجهاز الذي يمثل الخير والعطاء المطلق. وأود بدايةً ان أحيي وأشكر جميع العاملين في هذا المركز وعبركم جميع العاملين في المراكز المنتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية، على تضحياتكم التي لا تنتهي وعلى أعمالكم المشرفة في خدمة الوطن والمجتمع والإنسان".

وأشار الى أن "الدفاع المدني، إسم راسخ في وجدان وضمير كل لبناني، لأنه حاجة وطنية ماسة ولأنه استمر في القيام بواجباته الوطنية على أكمل وجه على الرغم من الظلم الذي لاحقه طوال مسيرته".

وقال شقير: "أغتنم هذا اللقاء، كي أقدم التهنئة لعناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم مؤخراً، على أمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات أخرى لتعزيز هذا الجهاز الوطني وتفعيله وتحديث آلياته ومعداته لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه".

وأضاف شقير: "في كل الأحوال، من الواضح جداً وإنطلاقاً مما نراه من تغيير مناخي، فإن موضوع تحسين كفاءة جهاز الدفاع المدني ورفده بالعديد والآلات والتجهيزات بات واقعاً لا مهرب منه، وذلك لتمكينه من مواجهة كل التداعيات المناخية التي يمكن وصفها بالخطرة على البيئة والطبيعة والإنسان".

وطالب شقير الدولة وبإلحاح أخذ هذا الموضوع على محمل الجد، و"قد شاهدنا جميعاً الحرائق والفيضانات التي عَمَّتّ العالم، وإتخاذ الخطوات اللازمة في ما خص تقوية فعالية الدفاع المدني في مواجهة الكوارث الطبيعية"، مؤكداً أن "كل لبنان مع الدفاع المدني، فالوطن بحاجة اليكم، ونحن سنكون دائماً الى جانبكم دعماً لمسيرتكم المشرفة".

درع لشقير

وفي نهاية الزيارة، قدم عناصر الدفاع المدني في مركز الكولا درعاً لشقير وذلك كعربون شكر وتقدير، والدرع عبارة عن خوذة لأحد عناصر الدفاع المدني استخدامها خلال إطفاء أحد الحرائق.
 

أخبار لبنان

شقير

الدفاع المدني

الكولا

بيروت بخير

LBCI التالي
مخيم عين الحلوة: الاولوية لوقف إطلاق النار والمفاوضات لاحقا (الاخبار)
توقيف شخصين في بلدة البزالية - البقاع ومنطقة الجاموس - الضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-09-06

الدفاع المدني أخمد حريقين في بلدتي بيت الحوش وببنين

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-24

ميقاتي أبلغ وفد متطوعي الدفاع المدني بصدور مرسوم تثبيتهم في الجريدة الرسمية اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-23

اندلاع حريق في منطقة وادي جهنم في الضنية والدفاع المدني والجيش يعملان على الإطفاء منذ يوم أمس

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-22

شقير: خبر تأمين فرق أمنية لحماية مبان في سوليدير مفبرك لغايات في نفس يعقوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:19

أحزاب ومجموعات معارضة: الحوار يتم خلال دورات انتخابية في مجلس النواب للوصول الى انتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
11:03

بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار لبنان
10:31

المفتي قبلان للراعي: من يطمر رأسه بالرمال تنهشه الوحوش

LBCI
أخبار لبنان
09:40

نعيم قاسم: لعدم رمي الاستحقاق الرئاسي على الخارج فالمشكلة من الداخل وعلينا أن نعالجها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-09-09

شقير يتفقد مركز الدفاع المدني في الكولا

LBCI
منوعات
2023-08-01

وقع حبيبها بالدين مع عصابة ألبانية... نهاية مأساوية لشابة أثناء مطاردة!

LBCI
فنّ
2023-09-03

نانسي عجرم تحتفل...15 سنة من الحب! (صورة)

LBCI
منوعات
2023-09-07

بعد أن دفعه طاقم العمل عن العبارة...هكذا كانت النهاية المأساوية! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

لليوم الثاني على التوالي... الاشتباكات لا تزال مستمرة في عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:38

مستشار رئيس الحكومة: لا امكانية للتبرع بالخيم للمغرب ولكن بإمكاننا التبرع بالدم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

الراعي: الحياد يقتضي هذه الامور... ولوضع حدّ للتفسير العشوائي للدستور

LBCI
أخبار لبنان
14:26

القنصل العام للبنان في نيويورك للـLBCI: هذا هو وجه لبنان الحقيقي الذي نريد ان يراه العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

آمال الاميركيين تلاشت بإحراز لقب الـ US Open أمام تألق الصربي djokovic

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

قوات الـUNIFIL شاركت من جنوب لبنان فرنسا افتتاح بطولة العالم للـRugby في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

التغير المناخي ومشروع ربط الهند بأوروبا في قمة العشرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قطع من الفسيفساء وتماثيل ستعود قريباً إلى المتحف الوطني بعدما أستُعيدت من الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:32

أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!

LBCI
حال الطقس
01:11

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
منوعات
13:24

زلزال المغرب... العالم الهولندي الشهير تنبأ وقوع الكارثة في تغريدة: "انتبهوا!" (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"

LBCI
خبر عاجل
11:54

حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا

LBCI
منوعات
15:50

"يسيل لعابه ويطلق الريح"... زوجان يُطالبان شركة طيران بإعادة مبلغ تذاكرهما لهذا السبب!

LBCI
رياضة
07:53

تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live

LBCI
آخر الأخبار
15:50

رئيس الحكومة طلب من وزير الداخلية إزالة خيم النازحين من أمام الملعب البلدي في صيدا على أن يستمر تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء الهاربين في المدارس والمراكز الآمنة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More