الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟

أخبار لبنان
2023-09-10 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لـ&quot;عصبة الأنصار الإسلامية&quot;... ماذا جاء فيه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟

أصدرت "عصبة الأنصار الإسلامية" بيانا، وجاء فيه: "يا أهلنا في مخيم عين الحلوة المكلوم والمظلوم؛ يهمنا في عصبة الأنصار الإسلامية أن نوضح أن موقفنا منذ بداية هذه الأحداث المؤسفة والغير بريئة هو عدم مشاركتنا في تدمير مخيمنا وتهجير أهلنا، وكنَّا حريصين كل الحرص وما زلنا على إنهاء ذيول هذه الأحداث منذ بدايتها مع أننا تعرَّضنا منذ بداية الأحداث لإطلاق النار والقذائف على مراكزنا وبيوتنا ومساجدنا، وما زلنا حتّى كتابة هذه الكلمات على موقفنا الرافض لهذه الإشتباكات العبثية التي لم تؤدِّ إلٍّا إلى مزيدٍ من المآسي على أهلِنا وجوارنا، وما حصل بالأمس في منطقة الرأس الأحمر يهمُّنا أن نوضح أنَّ هناك شخصا من الأمن الوطني يُدعى "النمس" جاء بمجموعة كبيرة إلى موقع الرأس الأحمر وشنّ هجوماً باتجاه الصفصاف، فتصدى له أهل الحيّ من المسلحين مما اضطر عصبة الأنصار إلى إرسال مجموعة من شبابها لحقن الدماء ووقف التدمير الممنهج للأحياء في المخيم".
 
وأضاف البيان: "تواصل إخواننا مع "أبناء الأمن الوطني في موقع الرأس الأحمر" من أجل إخراجهم سالمين وهذا ما حصل، ونحن على النهج كنا وسنبقى أوفياء لأهلنا ولأمنهم وأمانهم وأرزاقهم".

أخبار لبنان

عصبة الأنصار الإسلامية

عين الحلوة

LBCI التالي
أسرار الصحف 10-09-2023
اللواء منير المقدح ينفي عبر الـLBCI خبر استقالته من منصبه في حركة فتح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-30

مسؤول في عصبة الأنصار الإسلامية: عصبة الأنصار غير مشاركة بالإشتباكات الدائرة داخل مخيم عين الحلوة وتسعى جاهدة لوقف النزيف الحاصل

LBCI
أمن وقضاء
14:03

الجيش: إصابة 5 عسكريين نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف

LBCI
امن وقضاء
13:11

معارك عين الحلوة "مستمرة"..

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:03

الجيش: إصابة 5 عسكريين نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:02

عوامل عدّة تقف وراء قوة الزلزال الذي ضرب المغرب.. فما هي؟

LBCI
حال الطقس
01:11

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
منوعات
2023-09-08

المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!

LBCI
فنّ
12:56

بعفوية وفرح... نادين نجيم وهبة نور تخطفان الأنظار برقصهما معاً! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف

LBCI
أخبار لبنان
13:30

صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل

LBCI
أخبار دولية
13:26

غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل

LBCI
أخبار دولية
13:18

خط يربط بين الهند والشرق الاوسط بأوروبا..ما هو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:32

أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!

LBCI
حال الطقس
01:11

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
منوعات
12:01

قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
12:49

إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة

LBCI
منوعات
15:50

"يسيل لعابه ويطلق الريح"... زوجان يُطالبان شركة طيران بإعادة مبلغ تذاكرهما لهذا السبب!

LBCI
رياضة
07:53

تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live

LBCI
منوعات
05:18

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

LBCI
آخر الأخبار
15:50

رئيس الحكومة طلب من وزير الداخلية إزالة خيم النازحين من أمام الملعب البلدي في صيدا على أن يستمر تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء الهاربين في المدارس والمراكز الآمنة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More