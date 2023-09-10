صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل

في ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل القيادي في القوات اللبنانية الياس الحصروني - الحنتوش، أقام حزب القوات وعائلة الراحل صلاة عن راحة نفسه في كنيسة السيّدة في عين أبل، بحضور نيابي وحزبي وشعبي.

النائب جورج عقيص الذي مثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل الحصروني.