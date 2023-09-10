بسبب الاشتباكات في عين الحلوة... محافظ الجنوب يعلن اقفال سرايا صيدا

أعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، اقفال الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا بسبب المستجدات الأمنية التي طرأت على الأوضاع في مخيم عين الحلوة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين في آن معا.