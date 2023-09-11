الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
32
o
الجنوب
29
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
32
o
الجنوب
29
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول إسرائيلي: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول إسرائيلي: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو
اكاديمية بشير الجميل خرّجت الدفعة الاولى من المستوى الثاني لتكوين الشخصية القيادية
أخبار لبنان
2023-09-11 | 01:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكاديمية بشير الجميل خرّجت الدفعة الاولى من المستوى الثاني لتكوين الشخصية القيادية
احتفلت اكاديمية بشير الجميل، بتخريج الدفعة الاولى من المستوى الثاني، الذي تخلله محاضرات لتكوين الشخصية القيادية، وذلك بعد القداس الذي اقامته في كنيسة مار اسطفان – طبرية.
والقى رئيس الاكاديمية الفراد الماضي كلمة افتتحها بقولين :
-"ان العالم ينتمي للمؤمنين بأنفسهم والمستعدين للرهان والمخاطرة للوصول الى ما يؤمنون به". -" العالم ينتمي للحالمين الذين دائما ما يكونون على الاستعداد للنضال من اجل تحقيق احلامهم".
واعتبر ان هذا ما طبقه بشير بالتحديد لتحقيق، حلمه ورؤيته للبنان الافضل، وانجز ما اراده وما كان مناسبًا حتى انه استشهد من اجله.
وقد لخص ماضي هدفه من هذه المقدمة للخريجين بما يلي:
"على المستوى الاول منحناكم كقاعدة زوادة عن بشير وشخصيته القيادية ومسيرة نضاله وكيف كان ايمانه مطلق بالقضية.
اما على المستوى الثاني، فقد وضعنا كل جهدنا وطاقاتنا لإخراج برنامج محكم وشامل عن فن القيادة. فكيف او ما هو مخطط كل واحد منكم لتنفيذ ما تعلمه في الواقع، اذ ان العلم غير كافٍ بدون ترجمة لهذه المعارف وهذه الطاقات الى حدث ما او مشروع ما او رؤية تخدم القضية التي استشهد من اجلها شهدائنا. وختم مشددًا باننا اهلناكم للقيادة وننتظر بلورتها بما هو ملموس في الواقع وبالطريقة التي يختارها كل واحد منكم، اذ ان اثبات الذات هو مجهود شخصي وتذكروا "ان القيادة تؤخذ ولا تعطى".
بعد الكلمة وزعت الشهادات للخريجين وكانت ميزتها انها ذيلت بطابع تذكاري يحمل صورة الرئيس بشير الجميل وكتب عليها جملته الشهيرة: Je suis sûr et confiant de la victoire
وقد قدم التلاميذ درع شكر لماضي باسم دورتهم ثم التقطت الصور التذكارية.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الثانية من المستوى الثاني تنطلق في كانون الثاني من السنة الجديدة، وتشمل المحاضرات المواضيع التالية:
1. Ethics
2. Geopolitics
3. History & Heritage: Al-Motasarifya
4. From Politics to Policies
5. Communication
6. Social Media & propagation of an idea
7. Protocol & Etiquette
8. Leadership
9. Economic Systems
10. Lobbying & Diaspora
11. Psychological Skills
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اكاديمية بشير الجميل
الفرد ماضي
طبرية
التالي
مروّج مخدرات في قبضة أمن الدّولة في جبل لبنان
طقس متقلّب يرافقنا...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-30
اكاديمية بشير الجميل تخرّج الدفعتين الثامنة والتاسعة من طلابها
أخبار لبنان
2023-06-30
اكاديمية بشير الجميل تخرّج الدفعتين الثامنة والتاسعة من طلابها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:20
آلان عون للـLBCI: فرنجية من بين الاسماء المطروحة ضمن الحوار مع حزب الله وهو مجرد احتمال
أخبار لبنان
04:20
آلان عون للـLBCI: فرنجية من بين الاسماء المطروحة ضمن الحوار مع حزب الله وهو مجرد احتمال
0
امن وقضاء
04:08
بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
امن وقضاء
04:08
بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
0
امن وقضاء
03:54
إليكم حصيلة الجرحى والقتلى في الجولة الثانية من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
امن وقضاء
03:54
إليكم حصيلة الجرحى والقتلى في الجولة الثانية من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
03:43
جورج عقيص للـLBCI: نريد الوصول إلى حلول جذرية لاسترداد سيادة الدولة وهذا حقنا ومسارنا
أخبار لبنان
03:43
جورج عقيص للـLBCI: نريد الوصول إلى حلول جذرية لاسترداد سيادة الدولة وهذا حقنا ومسارنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2022-12-31
ماغي فرح: "سنة 2023 جيّدة لمولود برج الحمل وأفضل شهرين هما تشرين الأول والثاني"
اخبار البرامج
2022-12-31
ماغي فرح: "سنة 2023 جيّدة لمولود برج الحمل وأفضل شهرين هما تشرين الأول والثاني"
0
منوعات
2023-09-04
زفاف يتحول إلى مأتم... مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث مروع!
منوعات
2023-09-04
زفاف يتحول إلى مأتم... مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين بحادث مروع!
0
امن وقضاء
03:54
إليكم حصيلة الجرحى والقتلى في الجولة الثانية من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
امن وقضاء
03:54
إليكم حصيلة الجرحى والقتلى في الجولة الثانية من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
0
منوعات
2023-09-06
تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!
منوعات
2023-09-06
تشاجرا حول جهاز التحكم عن بعد... "قاتلة البيجامة" تؤكد: قتلته ولا أمانع طعنه من جديد!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:34
اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
أمن وقضاء
16:34
اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف
0
أخبار لبنان
13:30
صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل
أخبار لبنان
13:30
صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل
0
أخبار دولية
13:26
غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟
أخبار دولية
13:26
غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:01
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
منوعات
12:01
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
2
خبر عاجل
12:49
إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
خبر عاجل
12:49
إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
3
منوعات
05:18
جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!
منوعات
05:18
جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
5
فنّ
14:30
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
فنّ
14:30
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
6
فنّ
06:59
برسالة مليئة بالحب... ديامان بو عبود تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني عادل (صور)
فنّ
06:59
برسالة مليئة بالحب... ديامان بو عبود تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني عادل (صور)
7
رياضة
07:53
تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live
رياضة
07:53
تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live
8
أخبار لبنان
11:03
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
11:03
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More