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اكاديمية بشير الجميل خرّجت الدفعة الاولى من المستوى الثاني لتكوين الشخصية القيادية

أخبار لبنان
2023-09-11 | 01:57
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اكاديمية بشير الجميل خرّجت الدفعة الاولى من المستوى الثاني لتكوين الشخصية القيادية
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اكاديمية بشير الجميل خرّجت الدفعة الاولى من المستوى الثاني لتكوين الشخصية القيادية

احتفلت اكاديمية بشير الجميل، بتخريج الدفعة الاولى من المستوى الثاني، الذي تخلله محاضرات لتكوين الشخصية القيادية، وذلك بعد القداس الذي اقامته في كنيسة مار اسطفان – طبرية.
 
والقى رئيس الاكاديمية الفراد الماضي كلمة افتتحها بقولين :
 
-"ان العالم ينتمي للمؤمنين بأنفسهم والمستعدين للرهان والمخاطرة للوصول الى ما يؤمنون به".   -" العالم ينتمي للحالمين الذين دائما ما يكونون على الاستعداد للنضال من اجل تحقيق احلامهم".
 
واعتبر ان هذا ما طبقه بشير بالتحديد لتحقيق، حلمه ورؤيته للبنان الافضل، وانجز ما اراده وما كان مناسبًا حتى انه استشهد من اجله.
 
 
 
 
وقد لخص ماضي هدفه من هذه المقدمة للخريجين بما يلي:
 
"على المستوى الاول منحناكم كقاعدة زوادة عن بشير وشخصيته القيادية ومسيرة نضاله وكيف كان ايمانه مطلق بالقضية.
 
اما على المستوى الثاني، فقد وضعنا كل جهدنا وطاقاتنا لإخراج برنامج محكم وشامل عن فن القيادة. فكيف او ما هو مخطط كل واحد منكم لتنفيذ ما تعلمه في الواقع، اذ ان العلم غير كافٍ بدون ترجمة لهذه المعارف وهذه الطاقات الى حدث ما او مشروع ما او رؤية تخدم القضية التي استشهد من اجلها شهدائنا. وختم مشددًا باننا اهلناكم للقيادة وننتظر بلورتها بما هو ملموس في الواقع وبالطريقة التي يختارها كل واحد منكم، اذ ان اثبات الذات هو مجهود شخصي وتذكروا "ان القيادة تؤخذ ولا تعطى".
 
 
بعد الكلمة وزعت الشهادات للخريجين وكانت ميزتها انها ذيلت بطابع تذكاري يحمل صورة الرئيس بشير الجميل وكتب عليها جملته الشهيرة:   Je suis sûr et confiant de la victoire
 
وقد قدم التلاميذ درع شكر لماضي باسم دورتهم ثم التقطت الصور التذكارية.
تجدر الاشارة الى ان الدورة الثانية من المستوى الثاني تنطلق في كانون الثاني من السنة الجديدة، وتشمل المحاضرات المواضيع التالية:

1.    Ethics
2.    Geopolitics
3.    History & Heritage: Al-Motasarifya
4.    From Politics to Policies
5.    Communication
6.    Social Media & propagation of an idea
7.    Protocol & Etiquette
8.    Leadership
9.    Economic Systems
10.    Lobbying & Diaspora
11.    Psychological Skills

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