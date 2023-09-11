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الصادق للـLBCI: جميع نواب التغيير لم يتلقّوا بعد دعوة للقاء لودريان

أخبار لبنان
2023-09-11 | 03:32
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الصادق للـLBCI: جميع نواب التغيير لم يتلقّوا بعد دعوة للقاء لودريان
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الصادق للـLBCI: جميع نواب التغيير لم يتلقّوا بعد دعوة للقاء لودريان
اعتبر النائب وضاح الصادق أن الرسالة المتعلقة برئاسة الجمهورية والتي توجهت بها فرنسا إلى النواب إهانة له ولمجلس النواب ولسيادة لبنان.

وكشف، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن جميع نواب التغيير لم يتلقّوا بعد دعوة للقاء الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، مشيرا إلى أن كافة الكتل النيابية تلقّت الدعوة.

ورأى الصادق أن الفرنسي اليوم في وضع يبحث فيه عن مخارج إقتصادية للأزمة التي تمر بها الدول الأوروبية بشكل عام والفرنسيين بشكل خاص ، معتبرا أن هذه المخارج يمكن أن تكون من خلال إيران أو من خلال المشاريع التي يحضر لها في لبنان.

واعتبر الصادق أن عدم انعقاد لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لم يساهم في إجراء أي تقدم بالشأن الئاسي اللبناني.
 

أخبار لبنان

وضاح الصادق

لودريان

الرئاسة الفرنسية

رئاسة

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