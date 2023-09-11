جورج عقيص للـLBCI: نريد الوصول إلى حلول جذرية لاسترداد سيادة الدولة وهذا حقنا ومسارنا

رأى النائب جورج عقيص أنه من الواضح أن العنوان العريض اليوم هو التخبط، وهذا التخبط عنوانه تمييع الأمور وتعبئة الوقت الضائع وتخفيف المسؤوليات عن المعطلين الحقيقيين للإستحقاق الدستوري.وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن الدستور اليوم يوجب إجراء الإنتخابات الرئاسية، ومن يعطل الإنتخابات يعطل إستحقاق دستوري هام جدًا للبنان يعيد إنتظام عمل المؤسسات، أما من يرفض الحوار فيرفض المساس بالدستور وإحلال طاولة حوار غير مفهومة من جهة جدول الأعمال.وتوجه عقيص للودريان بالقول: "لإجراء حوارات ثنائية مع كل القوى للتمكن من إيجاد الرئيس التوافقي بين كافة الكتل وبالتالي سيتم إنتخابه أم سيتبين أن لا رئيس توافقي وبالتالي فالمطلوب منكم كدول صديقة ليس معاقبة المعطلين بل أن تضمنوا حصول الجلسات الإنتخابية التي تؤدي إلى انتخاب رئيس، وإذا لم يحصل ذلك فعليكم كمجمتع دولي التوقيع على عقوبات."وأكد أننا نريد الوصول إلى حلول جذرية لاسترداد سيادة الدولة وهذا حقنا ومسارنا.