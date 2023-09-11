الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull Car Park Drift
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
آلان عون للـLBCI: فرنجية من بين الاسماء المطروحة ضمن الحوار مع حزب الله وهو مجرد احتمال
أخبار لبنان
2023-09-11 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
آلان عون للـLBCI: فرنجية من بين الاسماء المطروحة ضمن الحوار مع حزب الله وهو مجرد احتمال
أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من بين الاسماء المطروحة ضمن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله وهو مجرّد احتمال لا أكثر ولا اقلّ، مشيرا إلى أن الحوار بين الطرفين ما زال في بداياته.
وأكد عون، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن الحوار مع حزب الله هدفه كسر الجمود الموجود، مشددا على أن التيار يبادر من خلال هذا الحوار من أجل فتح كوة في هذا الجدار المغلق.
وأوضح أن موقف التيار من انتخاب جهاد أزعور هو رهينة قرار التيار إذا حصلت جلسة انتخابية، وذلك وفق التطورات المحيطة بالجلسة، مشيرا إلى أنه في حال حصلت طاولة حوار رئيس مجلس النواب نبيه بري فممكن ذلك أن أيؤدي إلى احنمال ثالث.
وشدد عون على أنهم فريق لا قطيعة له مع أحد، معتبرا أن كل المسارات تحاول أن توصل إلى خرق ما أو إتفاق ما يغير المعادلة الجامدة التي نحن فيها.
أخبار لبنان
آلان عون
الحوار
التيار الوطني الحر
التالي
كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل الحكومي يقدمان تغطية إستشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات للمضمونين
بلدية بيروت: تأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وتعبيد الطرقات وإصلاح الحفر قبل حلول موسم الأمطار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:18
آلان عون للـLBCI: الحوار مع حزب الله هدفه كسر الجمود الموجود والتيار يبادر من خلال هذا الحوار من أجل فتح كوة في هذا الجدار المغلق
آخر الأخبار
04:18
آلان عون للـLBCI: الحوار مع حزب الله هدفه كسر الجمود الموجود والتيار يبادر من خلال هذا الحوار من أجل فتح كوة في هذا الجدار المغلق
0
آخر الأخبار
2023-08-28
نصرالله: الحوار الوحيد المفتوح في البلد ويمكن ان يعوّل عليه هو حوار حزب الله والتيار الوطني الحر ونحن في حوار مع التيار بالنيابة عن حزب الله وليس عن بقية حلفائنا والأصدقاء
آخر الأخبار
2023-08-28
نصرالله: الحوار الوحيد المفتوح في البلد ويمكن ان يعوّل عليه هو حوار حزب الله والتيار الوطني الحر ونحن في حوار مع التيار بالنيابة عن حزب الله وليس عن بقية حلفائنا والأصدقاء
0
آخر الأخبار
2023-08-14
نصرالله: الحوار مع التيار الوطني الحر جدي وإيجابي ويحتاج إلى بعض الوقت كونه يحتاج للتشاور مع بعض القوى السياسية
آخر الأخبار
2023-08-14
نصرالله: الحوار مع التيار الوطني الحر جدي وإيجابي ويحتاج إلى بعض الوقت كونه يحتاج للتشاور مع بعض القوى السياسية
0
أخبار لبنان
2023-08-06
قاووق: بصيص أمل وحيد برز في البلد هو الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"
أخبار لبنان
2023-08-06
قاووق: بصيص أمل وحيد برز في البلد هو الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:13
إعلام التقدمي ينفي الأخبار عن رفض وليد وتيمور جنبلاط لقاء لودريان في قصر الصنوبر
أخبار لبنان
07:13
إعلام التقدمي ينفي الأخبار عن رفض وليد وتيمور جنبلاط لقاء لودريان في قصر الصنوبر
0
أخبار لبنان
07:00
لقاء سيدة الجبل: وقف الإشتباكات في مخيم عين الحلوة هو مسؤولية فلسطينية في الدرجة الأولى
أخبار لبنان
07:00
لقاء سيدة الجبل: وقف الإشتباكات في مخيم عين الحلوة هو مسؤولية فلسطينية في الدرجة الأولى
0
أخبار لبنان
06:29
سفارة لبنان في المغرب للجالية اللبنانية: للتبرع بالدم ضمن حملة " بالدم سوا"
أخبار لبنان
06:29
سفارة لبنان في المغرب للجالية اللبنانية: للتبرع بالدم ضمن حملة " بالدم سوا"
0
أخبار لبنان
06:21
الراعي يطلق الوثيقة التأسيسية للمسار السينودسي "دعوة المرأة ورسالتها في تدبير الله وحياة الكنيسة والمجتمع"
أخبار لبنان
06:21
الراعي يطلق الوثيقة التأسيسية للمسار السينودسي "دعوة المرأة ورسالتها في تدبير الله وحياة الكنيسة والمجتمع"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:19
أحزاب ومجموعات معارضة: الحوار يتم خلال دورات انتخابية في مجلس النواب للوصول الى انتخاب رئيس
أخبار لبنان
11:19
أحزاب ومجموعات معارضة: الحوار يتم خلال دورات انتخابية في مجلس النواب للوصول الى انتخاب رئيس
0
منوعات
2023-08-28
عريس يطرد شقيقه من شركته بسبب ما حصل في يوم زفافه...إليكم ما حصل!
منوعات
2023-08-28
عريس يطرد شقيقه من شركته بسبب ما حصل في يوم زفافه...إليكم ما حصل!
0
منوعات
2023-09-02
فيديو غريب يخبئ حقيقة مرعبة... "يجب أن تهربوا الآن"! (فيديو)
منوعات
2023-09-02
فيديو غريب يخبئ حقيقة مرعبة... "يجب أن تهربوا الآن"! (فيديو)
0
فنّ
03:42
"ذي نان 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
03:42
"ذي نان 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:34
اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
أمن وقضاء
16:34
اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف
0
أخبار لبنان
13:30
صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل
أخبار لبنان
13:30
صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل
0
أخبار دولية
13:26
غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟
أخبار دولية
13:26
غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:01
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
منوعات
12:01
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
2
خبر عاجل
12:49
إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
خبر عاجل
12:49
إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟
4
فنّ
14:30
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
فنّ
14:30
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
5
فنّ
12:56
بعفوية وفرح... نادين نجيم وهبة نور تخطفان الأنظار برقصهما معاً! (فيديو)
فنّ
12:56
بعفوية وفرح... نادين نجيم وهبة نور تخطفان الأنظار برقصهما معاً! (فيديو)
6
رياضة
07:53
تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live
رياضة
07:53
تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live
7
أخبار لبنان
11:03
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
11:03
بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟
8
خبر عاجل
10:55
المانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الاولى بعد فوزها على صربيا ٨٣-٧٧
خبر عاجل
10:55
المانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الاولى بعد فوزها على صربيا ٨٣-٧٧
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More