آلان عون للـLBCI: فرنجية من بين الاسماء المطروحة ضمن الحوار مع حزب الله وهو مجرد احتمال

أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من بين الاسماء المطروحة ضمن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله وهو مجرّد احتمال لا أكثر ولا اقلّ، مشيرا إلى أن الحوار بين الطرفين ما زال في بداياته.



وأكد عون، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن الحوار مع حزب الله هدفه كسر الجمود الموجود، مشددا على أن التيار يبادر من خلال هذا الحوار من أجل فتح كوة في هذا الجدار المغلق.



وأوضح أن موقف التيار من انتخاب جهاد أزعور هو رهينة قرار التيار إذا حصلت جلسة انتخابية، وذلك وفق التطورات المحيطة بالجلسة، مشيرا إلى أنه في حال حصلت طاولة حوار رئيس مجلس النواب نبيه بري فممكن ذلك أن أيؤدي إلى احنمال ثالث.



وشدد عون على أنهم فريق لا قطيعة له مع أحد، معتبرا أن كل المسارات تحاول أن توصل إلى خرق ما أو إتفاق ما يغير المعادلة الجامدة التي نحن فيها.

