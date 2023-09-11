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كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل الحكومي يقدمان تغطية إستشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات للمضمونين

أخبار لبنان
2023-09-11 | 04:35
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كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل الحكومي يقدمان تغطية إستشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات للمضمونين
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كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل الحكومي يقدمان تغطية إستشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات للمضمونين

كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل الحكومي يقدمان تغطية إستشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات للمضمونين

في الأيام القليلة الماضية، أظهرت الجهات الطبية المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدرًا كبيرًا من المسؤولية والحس الإنساني والوطني وذلك تجاوبًا مع دعوة مدير عام الصندوق د. محمد كركي للتعاون مع الضمان من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المضمونين وبخاصة مستخدمي الصندوق.
 
وفي هذا السياق، أعلنت إدارة مستشفى حيرام في صور عن مبادرة إنسانية راقية تطال جميع مستخدمي الصندوق تمثلت بتأمين تغطية إستشفائية كاملة لهم بحسب الأسعار المعتمدة من قبل الصندوق باستثناء المغروسات الطبية وللمضمونين حسم 15% من قيمة الفاتورة الإستشفائية ومن الفروقات المدفوعة على CT Scan وMRI بعد تحصيل الموافقة المسبقة.

كذلك، تقدمت إدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي بمبادرة مماثلة حيث أعلنت عن تقديم خدمات إستشفائية مجانية كاملة لمستخدمي الصندوق العاملين في مراكز النبطية، مرجعيون، حاصبيا، تبنين وبنت جبيل وللمضمونين حسم 10% من قيمة الفاتورة الإستشفائية وعلى كافة الأعمال المخبرية والشعاعية بعد تحصيل الموافقات المسبقة من الضمان.

وفي هذه المناسبة، شكر كركي إدارة مستشفى حيرام وميس الجبل الحكومي على مبادرتيهما اللافتتين تجاه المضمونين ومستخدمي الصندوق، داعيًا سائر مقدمي الخدمات الطبية والإستشفائية إلى الحذو حذو المؤسسات الطبية التي سبقتها واتخاذ خطوات ومبادرات إنسانية مماثلة. 
 

أخبار لبنان

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

محمد كركي

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